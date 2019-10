Santa Lucia del Mela, al bando la plastica monouso

Scatta da oggi per i rivenditori di generi alimentari, le botteghe e i supermercati il divieto di vendita di oggetti monouso in plastica o in altro materiale non biodegradabile o compostabile.

A determinare lo stop, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, è l'ordinanza sindacale per la gestione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale emessa nello scorso mese di maggio, nell'ambito della campagna “Plastic free challenge” - #LassalaPeddiri.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE