Tributi, a Villafranca Tirrena nuova riscossione coattiva

Aliquote al massimo, ma risorse incassate davvero poche. È quanto emerge dalla sezione “Imposte e tasse” della relazione del sindaco Matteo De Marco sui primi due anni (2017-2019) del secondo mandato, su cui i gruppi consiliari potranno sollevare osservazioni nel corso della prossima seduta del civico consesso.

A fronte di 5 milioni 605mila 588,23 euro di debito, il primo cittadino ricorda come siano stati previsti «la rideterminazione delle aliquote e tariffe nella misura massima consentita dalla legge (Imu al 10,60% ed addizionale comunale Irpef al 0,80%), il recupero dell'evasione, la copertura integrale dei servizi a domanda individuale quali refezione, trasporto scolastici (finanziati dai contributi delle famiglie), orti sociali».

Previsto a breve, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada.

