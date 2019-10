Patti, morto l'anziano vittima di un incidente a Mongiove: resta grave la moglie

Non ce l'ha fatta l'uomo vittima dell'incidente verificatosi ieri mattina lungo la via Umberto I della frazione balneare di Mongiove.

Carmelo Prestipino, 79enne originario di Librizzi ma residente in Germania, è deceduto in elisoccorso prima di raggiungere il Policlinico di Messina, dove stava per essere trasferito a causa di un grave trauma cranico riportato durante lo schianto contro il muro di uno stabile situato nelle adiacenze di un passaggio a livello.

Con lui a bordo c'era anche la moglie di nazionalità tedesca, attualmente ricoverata al Papardo di Messina in prognosi riservata.

