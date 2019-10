Sospensione dei ricoveri al punto nascita di Sant'Agata, la protesta di diciotto sindaci

È particolarmente attesa l'assemblea dei sindaci dei 18 comuni che fanno capo al distretto sanitario 31 di Sant'Agata Militello. L'incontro, che si terrà nell'aula consiliare del comune con inizio alle 16 di oggi, avrà come protagonista principale il direttore generale dell'Asp di Messina Paolo La Paglia.

Il punto focale da affrontare nell'incontro, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, è la sospensione dei ricoveri al punto nascita dell'Unità operativa di Ostetricia dell'ospedale di Sant'Agata Militello, disposta dal direttore sanitario del presidio Paolina Reitano a seguito di documento reso noto dal segretario provinciale della Uil, Giuseppe Calapai. La presenza dei 18 sindaci all'incontro del pomeriggio riveste particolare importanza non solo perché si spera che il punto nascita venga con urgenza riaperto ma anche per avere contezza sulle numerose criticità che sono state sollevate di recente dai rappresentanti sindacali.

