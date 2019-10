Gestione dei rifiuti a Messina, spunta l'opzione azienda speciale

Quella dell’affidamento ai privati non è l’unica soluzione possibile per il futuro della gestione dei rifiuti a Messina.

Nemmeno nel caso in cui il Consiglio di giustizia amministrativa dovesse confermare l’applicazione al caso Messinambiente-MessinaServizi della legge Madia, per la quale il Comune, nei prossimi 5 anni, non può affidare ad una società in house providing (MessinaServizi) un servizio che in precedenza era svolto da un’azienda dichiarata fallita (Messinambiente).

Finora il ragionamento si fermava a un bivio: proseguire con MessinaServizi oppure virare sui privati. Che è la tesi sostenuta dal sindaco Cateno De Luca. Adesso si scopre che c’è una terza via: l’azienda speciale.

