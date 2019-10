Incidente in tangenziale a Messina, auto contro il guard rail: code e traffico in tilt

Scontro in tangenziale e disagi per gli automobilisti in transito. Stamani, all’interno della galleria Perara, in direzione Palermo, un veicolo si è schiantato contro il guardrail, occupando parte della carreggiata.

Nessuna conseguenza per il conducente, ma pesanti ripercussioni per la circolazione veicolare, che ha subito code e rallentamenti. Secondo quanto ricostruito la Sottosezione di Boccetta della polizia stradale, si è trattato di un incidente autonomo.

Il conducente, molto probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo dell’auto poco prima dell’uscita di Messina Centro.

