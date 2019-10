Attraversano il sottopassaggio allagato, coppia salva per miracolo a Torregrotta

Due persone, una donna (M.C.V) ed un uomo (G.M.) ieri pomeriggio hanno rischiato la vita nel sottopasso di Scala Torregrotta, totalmente allagato dalla copiosa pioggia che si è abbattuta sulla cittadina.

La donna, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, con la sua automobile, una Opel, proveniva dalla via XXI Ottobre ed era diretta a Milazzo. Ha riferito di avere visto gli avvisi luminosi rossi lampeggianti posti uno sul sottopasso e l'altro sulla carreggiata, cinquanta metri prima ma, dopo essersi avvicinata, ha detto di essersi sentita trascinare dall'acqua. Fortunatamente è riuscita ad uscire illesa dal finestrino, tremante per il freddo e la paura. Non ha riportato danni nemmeno l'uomo che andava verso Torregrotta, probabilmente per motivi di lavoro e che, dopo essere rimasto sommerso dall'acqua e dal fango, con la sua Nissan Micra, è riuscito a trarsi in salvo, anche con l'aiuto dei vigili del fuoco di Milazzo che nel frattempo erano sopraggiunti e che avrebbero favorito il suo allontanamento dal veicolo.

