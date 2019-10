Truffa sui fondi pubblici, imprenditore indagato a Barcellona Pozzo di Gotto

Imprenditore indagato a Barcellona Pozzo di Gotto per truffa aggravata ed abuso edilizio. Sequestrati beni per oltre 700 mila euro. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno accertato che che il titolare dell'impresa attiva nel settore del movimento terra aveva percepito un contributo comunitario pari a 730 mila euro.

Le indagini, coordinate dal procuratore Emanuele Crescenti e dal sostituto Matteo De Micheli, hanno riguardato il bando di sviluppo promosso dalla Regione per gli anni 2007-2013, mirato al sostenimento degli investimenti e allo sviluppo di micro, piccole e medie imprese.

Il contributo, erogato a fondo perduto dallo Stato, avrebbe dovuto permettere l’acquisto di attrezzature aziendali ed il risanamento di un immobile. Le fiamme gialle hanno scoperto, tuttavia: in luogo del previsto spogliatoio e della sala mensa per i dipendenti erano stati creati, abusivamente, due uffici, nonchè, nella parte sovrastante dell’edificio, era stato realizzato un appartamento destinato a fini privati dell’imprenditore.

Ancora, l’immobile, oggetto di ristrutturazione con i fondi pubblici, era sorto in forza di titoli edilizi illegittimi, costituendo, di fatto, violazione penale in materia edilizia. Disposto il sequestro di somme, titoli di credito, beni immobili e mobili, compresi numerosi terreni, dislocati tra i comuni di Terme Vigliatore, Rodì Milici e Barcellona, per oltre 700 mila euro, tutti riconducibili all’indagato.

Nei confronti dell’autore della frode è stata avanzata al gip richiesta di rinvio a giudizio per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di abuso edilizio.

