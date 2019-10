Abuso d'ufficio e danno all'ambiente, a processo il sindaco di San Pier Niceto

Sarà processato il prossimo 10 ottobre, dinanzi ai giudici del Tribunale di Barcellona, a seguito del rinvio a giudizio deciso dal giudice Valeria Gioeli, il sindaco di San Pier Niceto, Luigi Pietro Calderone, 64 anni.

Il primo cittadino dovrà infatti rispondere del reato di abuso d'ufficio e di violazione di norme del Codice dell'ambiente perché, nello svolgimento delle funzioni del proprio ufficio, mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, emanate in maniera reiterata nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2014 ed il 31 marzo 2016 e in assenza dei presupposti richiesti dalla norma in materia, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale a beneficio delle ditte affidatarie del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

