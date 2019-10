Banda dei furti nelle abitazioni di Milazzo, chieste condanne durissime

Nella requisitoria finale pronunciata ieri nel processo scaturito dall'operazione “Picasso”, dal nome della vettura utilizzata dal presunto capo della banda specializzata in furti in abitazioni ed esercizi commerciali di Milazzo e dei paesi dell'hinterland, il pubblico ministero Alessandro Liprino ha chiesto ai giudici del Tribunale di Barcellona, presieduto dal dottor Antonino Orifici, la condanna per tutti gli 8 imputati che avevano scelto di essere processati con il rito ordinario che è giunto alle battute finali.

La richiesta di condanna più alta è stata per il milazzese Francesco Ruvolo, inteso Franco, 62 anni, considerato ai vertici del gruppo e per il quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 14 anni e ad una multa di 4 mila euro; 12 anni di reclusione invece sono stati chiesti per Sascha Luigi Calderone, 33 anni di Pace del Mela; 13 anni di reclusione ciascuno sono stati chiesti per Andrea Cuzzupè, 42 anni di Archi di San Filippo del Mela e per Vincenzo Rodriguez, 26 anni, di Spadafora.

