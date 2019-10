Morosi a Messina, da lunedì 40 utenze commerciali senza acqua: scatta l'offensiva dell'Amam

Scatta l'offensiva contro i creditori dell'Amam, a Messina. Il sindaco De Luca ha annunciato per dopodomani il taglio della fornitura idrica ad una quarantina di utenze commerciali che non hanno pagato l'acqua per molti anni arrivando a sommare oltre 1,8 milioni di euro di debiti.

In totale, ha detto sono 92.300 i morosi in città e solo il 17% dei messinesi è in regola con i pagamenti.

I crediti vantati da Amam sono di circa 119 milioni di euro.

Domani ampio servizio sulla Gazzetta del Sud in edicola.

© Riproduzione riservata