Spaccio di droga in casa, arrestata una coppia a San Filippo del Mela

A San Filippo del Mela, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo hanno arrestato una coppia di 22 e 24 anni, Renato Battaglia ed Ester Caliri, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per alcuni giorni, i militari hanno raccolto elementi utili per ritenere che il 22enne e la sua convivente spacciassero stupefacenti nella loro abitazione.

Nel corso della perquisizione nell’appartamento sono stati sequestrati 7 grammi di eroina, due dosi di hashish e poco meno di 2 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e 885 euro ritenuti provento dello spaccio. Inoltre sono stati ritrovati alcuni appunti sui quali era riportata la contabilità dell’attività di spaccio.

Sui fogli manoscritti erano infatti annotati conteggi in grammi e le relative somme di denaro ricevute. Ieri i due sono comparsi avanti al Giudice del Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora e di accesso nel Comune di San Filippo del Mela.

Sempre i militari hanno arrestato un cittadino marocchino di 19 anni, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, emesso poichè il giovane, che era ristretto in detenzione domiciliare presso una comunità della Provincia di Rimini, lo scorso 2 ottobre, si era arbitrariamente allontanato dalla struttura. L’arrestato è stato rinchiuso in carcere.

