Cade da una giostra a Gela, grave trauma cranico per un bimbo di 9 anni

Un bambino di 9 anni di Gela è stato trasportato in codice rosso traumatico all’ospedale Vittorio Emanuele per un brutto trauma cranico riportato in seguito alla caduta da una giostra.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel quartiere Macchitella. Sono intervenuti la polizia e gli operatori del 118.

Attualmente i medici stanno stabilizzando il bambino che nel battere il capo ha perso conoscenza e non escludono il trasferimento in un'altra struttura.

© Riproduzione riservata