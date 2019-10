Taormina, carambola tra cinque auto per una manovra azzardata

Accertamenti in corso della Polizia locale per ricostruire la dinamica di un incidente avvenuto a Taormina nella serata di venerdì scorso in Via Crocefisso e per accertare eventuali responsabilità.

Momenti di paura si sono infatti vissuti a seguito di una carambola tra diverse auto, dopo un'incauta manovra. Il tamponamento ha coinvolto cinque auto. L'incidente si è verificato all'uscita della galleria Monte Tauro, che collega i due parcheggi Lumbi e Porta Catania e, quindi, il versante nord con quello sud della città. È qui che un turista russo di 52 anni, all'uscita del tunnel, di fronte al ristorante “Le Tre Vie”, a quanto pare, non avrebbe rispettato il semaforo, tentando un improbabile sorpasso in curva. I mezzi coinvolti viaggiavano verso Taormina alta, in direzione Porta Catania.

