Discariche a cielo aperto, a Taormina bomba ecologica a Santa Venera

È ormai una lotta senza tregua tra il Comune di Taormina e gli “zozzoni” dell'area attorno al torrente Santa Venera, dove la casa municipale ha effettuato nei mesi recenti diversi interventi per tentare di ripulire la zona che viene puntualmente nuovamente trasformata in una discarica a cielo aperto.

Proprio a seguito di ulteriori attività di ripulitura effettuate in questi giorni, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, il Comune ha reso noto di aver rimosso circa 7 tonnellate di rifiuti che si trovavano sparsi a poca distanza dal Santa Venera, rappresentando anche una potenziale “bomba ecologica” in vista dell'ormai imminente ritorno delle piogge, un pericolo ambientale che, almeno in parte, è stato quindi mitigato a fronte della scelleratezza di chi sporca quell'area senza curarsi della gravità del proprio gesto.

