Niente domiciliari per Giovanni Brusca: è il parere espresso dalla Procura generale della Cassazione nella requisitoria scritta con la quale contrasta la richiesta della difesa dell’ex boss, condannato per la strage di Capaci e altri gravi delitti, di ottenere gli arresti domiciliari in località protetta.

Lo si apprende da fonti giudiziarie. Il verdetto degli ermellini è previsto per domani. Brusca è in carcere a Rebibbia.

© Riproduzione riservata