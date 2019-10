Movida selvaggia a Messina, residenti in rivolta

Le sentinelle del decoro e una movida indecorosa. Nel momento in cui il sindaco di Messina, Cateno De Luca, lancia la sua campagna per il coinvolgimento della popolazione contro le cattive abitudini dei messinesi (di molti, s'intende, non certo di tutti), i residenti del centro storico non sanno più a che santo votarsi dopo l'ennesimo “spettacolo” al quale hanno dovuto assistere per tutte le notti del weekend fino ad alba già arrivata.

L'iniziativa di De Luca, che ha introdotto un numero “whapp” dove poter segnalare i comportamenti incivili, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, ha diviso ancora una volta la città tra favorevoli e contrari. Ma la polemica del giorno è quella riguardante soprattutto la movida e la somministrazione di alcolici ai ragazzini.

