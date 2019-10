Pioggia torrenziale a Lipari, strade allagate e pomice in strada: disagi per gli automobilisti

Pioggia torrenziale a Lipari dove le strade allagate stanno causando diversi disagi. La via Roma si è trasformata in un fiume che arrivava vicino la piazza di Marina Corta creando difficoltà agli abitanti e ai negozianti. Il fiume ha trasportato rifiuti e detriti depositati nel torrente Valle. A Canneto il lungomare di Calandra è stato invaso dai detriti di pomice scesi a valle causando non pochi problemi agli automobilisti. Disagi anche in località Porticello per la montagna di pomice che attende di essere messa in sicurezza e i detriti sono finiti lungo la strada provinciale.

