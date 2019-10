È morto a Milazzo Carmelo Formica, medico e politico

Lutto nel mondo della politica cittadina. Ieri mattina s'è spento il dottor Carmelo Formica.

Aveva 61 anni e per diverso tempo ha lottato strenuamente contro una terribile malattia.

Formica era molto noto a Milazzo sia per la sua attività di medico ma anche per il suo impegno nel sociale e in politica.

© Riproduzione riservata

