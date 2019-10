Emergenza San Michele a Messina dopo l'alluvione: si corre ai ripari

L'impegno preso venerdì scorso dal sindaco Cateno De Luca durante l'incontro coi residenti del villaggio San Michele, è stato trasferito, nero su bianco, nel verbale del tavolo tecnico sulle problematiche inerenti gli attraversamenti del torrente.

Individuati, in collaborazione tra gli enti che hanno preso parte alla riunione, gli interventi da mettere in campo nel breve e lungo periodo: tutto inserito in un'apposita ordinanza sindacale che disciplinerà modalità e tempistiche da osservare, considerata indifferibilità e urgenza della situazione determinatasi a seguito dell'ennesima piena che ha caratterizzato il corso d'acqua dopo il violento acquazzone che ha colpito la città la scorsa settimana.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE