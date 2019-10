Evade dai domiciliari ma viene tradito dai social, arrestato 46enne a Messina

Nella giornata di ieri, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Messina, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un pregiudicato messinese, Giuseppe Aloisi, di 46 anni, che nella notte del 3 ottobre, sebbene fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era recato a casa di un pregiudicato nel rione Mangialupi per festeggiare il compleanno dell’amico, immortalando i momenti salienti di quella serata in alcune immagini pubblicate su un noto social network ed associando anche dei commenti che ironizzavano sulla sua presenza alla festa nonostante il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio.

Visualizzando il suo profilo social, i Carabinieri della Stazione di Gazzi hanno quindi accertato la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare cui era sottoposto ed hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura di espiazione pena disponendo l’ordine di carcerazione a carico dell'uomo che è stato pertanto arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Messina “Gazzi”.

