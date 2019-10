Formazione Professionale, il Cerf di Palermo condannato per comportamento antisindacale

Il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Nazionale Scuola e Formazione del Sinalp, dichiarando antisindacali i comportamenti datoriali del Cerf, Società consortile a responsabilità limitata.

Il giudice del Lavoro di Palermo, Dante Martino, ha condannato con l’Ente di Formazione Cerf, per comportamento antisindacale. Il legale rappresentante del Cerf, Cesare Piacentino, con diversi atti, di fatto, ha disconosciuto l’attività sindacale del Sinalp, impegnato fattivamente nella difesa di diversi lavoratori peraltro non retribuiti da quasi 2 anni, i quali per potere recuperare parte delle loro spettanza sono dovuti ricorrere ai decreti ingiuntivi.

«Si tratta di atti gravissimi posti in essere da un Ente beneficiario di fondi pubblici e comunitari che abbiamo tempestivamente denunciato all’autorità giudiziaria», dichiara il Segretario Nazionale della Federazione Scuola e Formazione del Sinalp, Gaetano Giordano.

L’Ente Cerf è stato condannato ad astenersi per il futuro dall’adottare condotte simili e ad affiggere la sentenza nella bacheca aziendale.

