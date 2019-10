Sant'Agata Militello, vietato bere l'acqua comunale: rilevate tracce di inquinamento

Con ordinanza a firma del vicesindaco Calogero Pedalà è stato vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua potabile su tutto il territorio di Sant'Agata Militello approvvigionato dal serbatoio centrale di contrada Telegrafo.

Il laboratorio di sanità pubblica di Messina aveva effettuato dei prelievi nelle fontane pubbliche in via Cosenz, in contrada Ireta e all'uscita del serbatoio Telegrafo. Preso atto che, a seguito del risultato delle analisi effettuate, è stata rilevata, dagli uffici competenti, la non conformità ai parametri di legge dei campioni prelevati, è scattato di conseguenza il divieto fino al prossimo controllo.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE