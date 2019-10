Messina, bus gratis per donare il sangue al Papardo: l'iniziativa di Atm

Un autobus per andare a donare il sangue. Da domenica prossima parte l’iniziativa di Atm e dell’azienda ospedaliera Papardo di Messina per facilitare coloro i quali decidono di donare il sangue al centro trasfusionale del nosocomio zona nord.

Ogni seconda domenica del mese un autobus che parte alle 8:30 dall’Atm e passa poi da Piazza Cairoli e dal terminal dell’Annunziata trasporterà gratuitamente i donatori di sangue al Papardo.

Nonostante un aumento del 100% in tre anni delle sacche di sangue raccolte, mancano all’appello ancora 3700 unità per ogni anno. Quest’estate per tre volte il Papardo è stato costretto a chiedere sangue alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per poter effettuare delle operazioni. Altre invece sono state posticipate anche se programmate da tempo.

