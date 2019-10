Minaccia il gestore e rapina un tabacchi, arrestato 34enne a Messina

Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Ardizzone, 34 anni, responsabile, assieme ad altri due soggetti, di una rapina ai danni di una rivendita Tabacchi in centro città, avvenuta il 23 ottobre 2018, in via Manzoni.

Nella circostanza, due individui – con il volto coperto da passamontagna - si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale e avevano minacciato il gestore con una pistola, intimandogli di consegnare l'intero incasso della giornata.

La vittima, nel tentativo di bloccare i malviventi, era stata colpita dal soggetto armato con il calcio dell’arma, riportando ferite al volto e alla spalla. Durante la colluttazione, il complice aveva sottratto il denaro contenuto all’interno del bancone, ammontante ad oltre 5.000 euro.

L’attività di indagine immediatamente avviata ha consentito di accertare quanto avvenuto, anche grazie ai riscontri effettuati sui sistemi di video sorveglianza della zona. Ciò ha permesso di verificare che i soggetti coinvolti non erano due ma tre, l’ultimo dei quali infatti era rimasto all’esterno della tabaccheria a fare da sentinella.

Nei confronti del trentunenne, con numerosi precedenti di Polizia, il GIP ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, poiché le modalità dell’azione e la spregiudicatezza criminale hanno evidenziato un alto rischio di reiterazione dei reati.

© Riproduzione riservata