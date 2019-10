Stroncato da un infarto, giovane ingegnere messinese muore a Lucca mentre gioca a calcetto

Un 29 enne messinese Giuseppe Sorrenti è morto ieri sera poco dopo le 21 stroncato da un infarto massivo a Lido di Camaiore (Lucca).

Il giovane ingegnere navale come tutti i giovedì era appena entrato in campo per la rituale partita di calcetto ma da subito ha accusato un forte dolore al petto, soccorso dagli amici è stato portato al bar della struttura in attesa del personale del 118 prontamente avvisato.

Giunti sul posto i sanitari decidevano di trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia di Camaiore. Qui nonostante una rianimazione avanzata dopo un'ora purtroppo ne è stato dichiarato il decesso.

Intanto prima al campo di calcetto e poi in ospedale si sono recati i carabinieri del posto per cercare di ricostruire i tragici momenti che hanno portato in giovane ingegnere messinese, tra l'altro figlio di un medico in servizio sulle ambulanze del locale 118, alla morte.

