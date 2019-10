La dentista che truffò l'Asp di Messina, la Corte d'Appello: "Tutti i reati sono prescritti"

Il suo arresto, nel febbraio del 2011, attirò l'attenzione anche dei media nazionali. Ben 178 capi d'imputazione per truffa, 196 mila euro incassati illegittimamente. È la vicenda di Maristella Zagami, 56 anni, dentista di Spadafora. Che riuscì a truffare l'Asp, con cui era convenzionata, per centinaia di volte in due anni, con interventi mai eseguiti o pesantemente “gonfiati”. In primo grado, fu condannata a 6 anni di carcere e 3000 euro di multa, ma già allora la prescrizione spazzò via un bel po' di capi d'imputazione, ben 130.

Ieri, in Corte d'appello si è “chiuso il cerchio”: «... dichiara di non doversi procedere nei confronti di Zagami Maristella in ordine ai residui reati perché estinti per prescrizione».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata