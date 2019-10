Mafia a Catania, retata con 32 arresti: coinvolti capi e affiliati della "famiglia" Santapaola-Ercolano

Una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania è in corso in tutto il territorio nazionale per la cattura di 32 persone accusate di appartenere alla cosca Santapaola-Ercolano, potente famiglia della mafia etnea.

La Direzione distrettuale antimafia della locale Procura distrettuale le ha indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi.

L'indagine ha consentito di fare luce sull'articolazione della struttura interna alla famiglia catanese di cosa nostra, cristallizzando la presenza di figure verticistiche e i ruoli di responsabilità ben definiti.

© Riproduzione riservata