Ha avuto un malore in auto, si è accasciato al volante e nonostante il soccorso dei medici del 118, che hanno tentato di rianimarlo, non ce l'ha fatta. Un uomo di 82 anni, G. I., è morto stamattina, per infarto, all'interno della sua Ford posteggiata in via del Vespro, a Messina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.

