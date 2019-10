Messina, sparatoria a Bordonaro: al setaccio le immagini delle telecamere per trovare gli autori

Polizia al lavoro per fare chiarezza sulla sparatoria di ieri sera, alle 19, alle “Case gialle” del rione Santo-Bordonaro, a Messina. Gli investigatori della Squadra mobile stanno sentendo alcune persone informate sui fatti e, in collaborazione con la Squadra volante, sono alla ricerca di telecamere di videosorveglianza presenti in zona o nelle vicinanze.

Contestualmente, gli uomini della Scientifica sono impegnati nei rilievi su una Opel danneggiata da una serie di colpi di fucile 7.65, utilizzata verosimilmente da due persone che viaggiavano in sella a un ciclomotore. Così come proseguono gli accertamenti sui bossoli trovati nel cortile della palazzina 8, per effetto della reazione di un abitante del posto, con molta probabilità il bersaglio del precedente atto intimidatorio. Oscuro il movente. La polizia mantiene sull’argomento stretto riserbo.

