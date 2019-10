Mistero ad Agrigento, 69enne trovato morto in casa con strani ematomi sul collo

Un sessantanovenne è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, in salita San Giacomo, nel centro storico di Agrigento. A ritrovare il cadavere, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. La salma dell’uomo era sul letto.

A insospettire i poliziotti sono degli strani ematomi sul collo, nonchè il dettaglio che l’uomo avesse un piede sul pavimento. Gli agenti sono stati avvisati da un vicino che non aveva più sue notizie da giorni, la porta è stata aperta dai vigili del fuoco.

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo del sessantanovenne che, nel pomeriggio, è stato trovato morto nella sua abitazione: in salita San Giacomo nel centro storico. A chiamare i poliziotti è stato un vicino di casa che non vedeva più da giorni l'agrigentino. Gli agenti delle Volanti hanno accertato che porte e finestre erano tutte chiuse e senza segni d’effrazione. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta, l’uomo è stato trovato riverso sul letto. Non è escluso il decesso per un malore. Ma sul corpo dell’uomo vi sarebbero degli strani ematomi, motivo per il quale - per avere piena contezza delle cause del decesso - il pm di turno ha disposto l’esame autoptico.

