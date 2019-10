Sangue sulle strade siciliane, incidenti a Palermo e Marsala: un morto e 4 feriti

Tre incidenti si sono verificati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Oltre a quello terribile di Belpasso, dove hanno perso la vita quattro persone, un altro grave sinistro si è verificato ieri pomeriggio alle 18 circa, a Marsala, in contrada San Filippo e Giacomo. A scontrarsi una Lancia Y e una Mercedes bianca che ha invaso la corsia opposta in curva. Sulla Lancia si trovava un'intera famiglia: padre, madre e due bambine.

Il padre, Salvatore Nuccio di 42 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Marsala, è deceduto questa mattina. Trauma cranico ed emorragia cerebrale per la piccola per la quale è stato necessario il trasporto a Palermo, fratture multiple per la madre e l'altra bambina.

Sull'episodio indaga la Procura di Marsala per dipanare ogni dubbio sulla dinamica e sul conducente del mezzo che avrebbe causato l’incidente. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri (intorno alle 16) in contrada San Filippo e Giacomo. Secondo i rilievi raccolti dalla Polizia Municipale e dai carabinieri, l’intera famiglia viaggiava a bordo di una piccola utilitaria quando un’auto di grossa cilindrata (di colore bianco) l’avrebbe travolta invadendo la carreggiata nel pieno di una curva, causando l’incidente frontale.

A Palermo, invece, un 25enne sulla moto è caduto ed è andato a sbattere contro lo spartitraffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Civico in rianimazione: è in gravi condizioni.

