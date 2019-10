Movida violenta a Capo d'Orlando, due risse con feriti

Notte “brava” a Capo d'Orlando, quella appena trascorsa tra sabato e domenica, con un bilancio di due feriti, per fortuna non in modo grave.

Tutto è accaduto nel centro città, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, tra la piazza Trifilò e nell'isola pedonale, dove due risse si sono susseguite in un lasso di tempo di nemmeno tre ore. Il 118 è intervenuto verso le 21 nella piazza Trifilò dove tre ragazzine di erano azzuffate per futili motivi. Verso l'una, in piena isola pedonale, stravolta di giovani per il consueto rito del “sabato notte”, ecco l'altra rissa che coinvolge parecchi giovani.

