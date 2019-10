Palo della luce piomba in strada, tragedia sfiorata sul lungomare di Patti

Tragedia sfiorata a Marina di Patti ieri pomeriggio quando un palo dell'illuminazione pubblica ha ceduto alla base finendo sulla carreggiata.

In quel momento, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, si stava svolgendo una manifestazione sportiva ed alcuni bambini sono stati sfiorati dall'enorme palo. L'episodio accaduto sul lungomare Filippo Zuccarello dovrebbe far riflettere sulla sicurezza e sarebbe opportuno un monitoraggio complessivo per evitare il ripetersi di episodi simili. E in futuro la fortuna potrebbe non essere così clemente.

