Paura a Letojanni, prete investe con l'auto un gruppo di ciclisti: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi ieri mattina sulla Statale 114. Verso le 8, un'auto condotta da un sacerdote procedeva in direzione Catania; a precederla c'era un gruppo di ciclisti. Sul rettilineo in cui è installato il dispositivo di controllo autovelox il religioso, forse per un guasto, ha provato a frenare senza riuscirci.

Per schivare la comitiva, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, il sacerdote ha quindi sterzato verso sinistra, ma non è riuscito a evitare tre degli sportivi, prima di finire la sua corsa contro il guardrail. Sia il prete che gli ciclisti investiti (due di Sant'Alessio Siculo e uno di Furci Siculo) sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Taormina: hanno riscontrato diversi traumi; le prognosi variano tra i sette e i dieci giorni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE