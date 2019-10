Trasporti a Messina, in inverno cambiano i percorsi degli autobus: ecco le novità

A seguito di alcuni incontri con il dipartimento Mobilità Urbana, con le Circoscrizioni e di segnalazioni da parte di utenti, l’Atm di Messina ha disposto da oggi alcune variazioni relative al Programma di Esercizio Invernale, già in vigore dallo scorso 23 settembre.

Le modifiche riguardano le linee 16 (Gravitelli) e 16/Bis (Montepiselli), la linea 16/Bis è stata accorpata con la linea 16 (Montepiselli) e pertanto effettuerà il percorso, in andata, villa Dante, e le vie Catania, rotatoria Zaera, C. Battisti, T. Cannizzaro, p. Castelli, Gravitelli, Pietrasanta, SP 42 e piazza Gonzaga; al ritorno, piazza Gonzaga, e le vie Gelone, SP 42, Pietrasanta, P. Castelli, T. Cannizzaro, Stazione (via La Farina), viale Europa, a sinistra viale San Martino e villa Dante.

La linea 17 (Città Nuova – Cavallotti), nel percorso sia in andata che al ritorno transiterà dal Torrente Trapani con passaggio da largo La Corte Cailler (Muricello), relativamente all’andata da Cavallotti proseguirà lungo via S. M. Alemanna, a sinistra viale San Martino, via T. Cannizzaro, a destra corso Cavour, a destra Boccetta, a sinistra via Garibaldi, a sinistra via Cicala, largo La Corte Cailler – Muricello, Torrente Trapani, Città Nuova e Torrente Trapani Alto; al ritorno, Torrente Trapani Alto, Città Nuova, Torrente Trapani, largo La Corte Cailler – Muricello, Torrente Trapani, a sinistra viale R. Margherita, a sinistra viale Biccetta, a destra corso Cavour, a sinistra via T. Cannizzaro, Stazione e Cavallotti.

La linea 19 Bis (Granatari – S. Michele – Stazione Centrale), che è stata istituita al fine di soddisfare le esigenze degli studenti dell’estrema zona nord che devono recarsi nei vari istituti scolastici, alle ore 6.55 effettuerà il percorso da Cavallotti, via S. Maria Alemanna, a sinistra viale San Martino, a destra via T. Cannizzaro, a destra corso Cavour, a destra viale Boccetta, a sinistra via Garibaldi, a destra viale Giostra, a sinistra viale della Libertà, via C. Pompea, Ortopedico, rotonda Granatari, a destra statua Padre Pio, capolinea via Circuito (presso Lumachina), per poi proseguire lungo la S. P. 46, a destra via Lago Grande (sino al rifornimento Esso), a sinistra via C. Pompea, Ortopedico, viale della Libertà, via Pola, a destra viale Giostra, chiesa San Michele, viale Giostra, a destra via Garibaldi, via C. Battisti, via T. Cannizzaro e Stazione Centrale.

Anche la linea 20 (San Licandro – Cavallotti) per servire gli studenti transiterà lungo la via Garibaldi, sia in andata che al ritorno, ad eccezione delle corse delle 6.10 e 13.55 (transitando dal terminal Cavallotti) e delle 6.55 e 14.40 (transitando da via Pietro Nenni).

Per la linea 21 (Circonvallazione) è stato invece ripristinato il percorso in andata, Cavallotti, le vie S. Maria Alemanna, I Settembre, C. Battisti, i viali Europa, Italia, Principe Umberto, R. Margherita, R. Elena, a destra Annunziata e Terminal Annunziata; al ritorno, Terminal Annunziata, i viali Annunziata, a sinistra, R. Elena, R. Margherita, Principe Umberto, Italia, Europa, via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

La linea 22 (Basile – Conca d’Oro) transiterà per l’intera via Umberto Fiore sia in andata che al ritorno.

La linea 32 (ponte Gallo – Torre Faro – Annunziata), effettuerà la prima corsa dei tabellini 1e 2 fino alla Stazione Centrale predisponendo alcune corse in coincidenza con la linea 33/A (Autostrada).

Infine per la linea Zir – Policlinico, al fine di rendere più efficiente il servizio agli utenti, agli studenti e al personale medico e paramedico, le linee Rossa e Blu sono state accorpate in un’unica linea con l’utilizzo di due bus, con percorso A/R Zir – Policlinico e Policlinico – Zir.

