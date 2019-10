Messina studia la nuova Atm: più qualità e nuovi prezzi

Da un parte “l'attuale” Azienda Trasporti che si barcamena tra anomalie contabili, scontri politici e un futuro che dovrà passare dalle volontà del consiglio comunale. Dall'altra la “futura” Atm.

Quella che il sindaco di Messina Cateno De Luca da tempo ha disegnato nei suoi programmi e vorrebbe presto trasformare in realtà. In questa direzione va il confronto di ieri a Roma con l'Associazione nazionale delle imprese di trasporto pubblico (Asstra) per la definizione del nuovo piano industriale: «L'obiettivo è rilanciare il servizio, facendogli raggiungere standard medio-alti, al pari delle migliori città metropolitane - ha spiegato De Luca -. È questa la mission che ho affidato ai vertici di Atm Spa».

