Migranti, rigettato il ricorso di dissequestro della nave Eleonore

La prefettura di Ragusa ha rigettato l’istanza di dissequestro della nave Eleonore della ong tedesca Lifeline. I fatti risalgono allo scorso 2 settembre. Dopo una notte con il mare in tempesta, l’armatore Claus Peter Reish (indagato insieme allo skipper Erns Christoph Martin), decise di ignorare il divieto di ingresso nelle acque italiane notificatogli via mail e vie brevi dalla Guardia di finanza.

A bordo trasportava 104 migranti messi in salvo al largo della Libia il 26 agosto. La nave intercettata dai pattugliatori delle Fiamme gialle fu posta sotto sequestro preventivo amministrativo dalla Guardia di Finanza, venne così aperto il procedimento in base a quanto previsto dal cosiddetto Decreto Salvini bis. I migranti una volta arrivati in porto a Pozzallo, vennero fatti immediatamente sbarcare, anche in ragione del fatto che la nave era sequestrata da qualche ora.

I legali della ong, Loredana Leo e Dario Belluccio hanno allora presentato le loro deduzioni al sequestro chiedendo la revoca del provvedimento. Per il prossimo passaggio, la ong ha trenta giorni di tempo per rivolgersi al Tribunale di Ragusa ed opporsi al provvedimento. Al termine dell’iter la prefettura, nel caso venisse confermata la condotta illecita, dovrà quantificare la sanzione da comminare.

