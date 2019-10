Atm di Messina, nuove grane sul bando per 30 autisti: vanno integrati 4 ex interinali

È il caso di dire che il bando di Atm per l'assunzione di 30 autisti a tempo determinato è quantomeno nato sotto una cattiva stella. E forse non è stato gestito esattamente al meglio. Perché quello che doveva essere un importante supporto all'organico dell'azienda trasporti, si è trasformato in un “pasticcio” sempre più ingarbugliato.

L'ultima novità è una sentenza che, in sostanza, obbliga l'Atm ad assumere quattro dei “famosi” ex interinali. Un'altra grana che si accompagna a quella riguardante alcuni partecipanti al bando, esclusi per una serie di anomalie nella procedura di selezione che aveva fatto balzare ai primi posti della graduatoria alcuni soggetti che, a quanto pare, non ne avevano diritto.

