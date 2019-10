Lotta alla sosta selvaggia, a Milazzo arriva lo "Street control"

Finalmente anche la città di Milazzo si dota dello “street control”. Ne dà notizia Palazzo dell'Aquila comunicando che nei prossimi giorni il Comando di polizia locale, renderà operativa la nuova strumentazione acquistata. Lo “Street control” verrà installato sulle autovetture di servizio dei vigili urbani e servirà per rilevare i mezzi in doppia fila ed in sosta vietata.

Il sistema filmerà e fotograferà le targhe dei veicoli parcheggiati in violazione dei divieti stradali, e invierà i dati al software di gestione dell'ufficio contravvenzioni che poi provvederà a notificare il relativo verbale al proprietario del veicolo.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata