Traffico di droga a Santa Lucia sopra Contesse, uomo in carcere per scontare 8 anni

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato tre persone, tutte già note alle forze dell’ordine.

In particolare, nella notte di ieri è stato arrestato in flagranza di reato il 61enne S.V., ritenuto responsabile del reato di inosservanza degli obblighi della misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Arrestato anche T.S., 51enne pluripregiudicato messinese, condannato alla pena della reclusione a 5 anni ed 11 mesi per i reati di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ricettazione, falsa testimonianza, associazione a delinquere e maltrattamento di animali. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.

Infine, in attuazione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, i Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri hanno arrestato il 48enne L.M., condannato in via definitiva per i reati di estorsione, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio che dovrà espiare un residuo di pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione.

L’uomo era stato arrestato nel dicembre 2014 in esecuzione della misura cautelare eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina nell’ambito dell’indagine “Alexander”, che aveva tra fatto luce su un traffico di stupefacenti svolto nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse.

All’esito delle formalità di rito l’arrestato stato associato presso la Casa circondariale di Messina Gazzi dove dovrà scontare la pena.

