Polizia locale, il vicecomandante Lo Presti trasferito da Taormina a Messina

Il Vicecomandante della Polizia locale di Taormina, Daniele Lo Presti, sarà in servizio dal primo novembre a Messina, dove entrerà a far parte del Corpo di Polizia municipale della Città dello Stretto. Lo Presti, dopo due anni nella Perla dello Ionio, ha ottenuto il trasferimento nel capologuogo con l'istituto del comando, dunque rimarrà alle dipendenze del Comune di Taormina ma sarà dai prossimi giorni in forza alla Polizia municipale di Messina per un periodo che dovrebbe essere, intanto, di un anno.

Nei prossimi giorni gli verrà assegnato un reparto/sezione che lo vedrà protagonista dall'inizio del mese entrante.

Il Commissario Lo Presti è il più giovane ufficiale della Sicilia, ha seguito un corso di formazione all'Accademia ufficiale della Polizia locale, ha esperienza nella Città di Milano dove ha diretto vari settori tra i quali Vigili di quartiere, il Nucleo problemi del territorio e dove ha creato, a suo tempo, l'Ufficio Reati predatori, l'Ufficio bici rubate e ricettazione.

Nel suo curriculum annovera una significativa attività di polizia giudiziaria ed oltre 200 arresti operati. A Taormina si era sin qui distinto nella lotta all'abusivismo commerciale ed è stato artefice del progetto "Spiagge sicure" nel 2018, svolto dalla Polizia locale taorminese in collaborazione con la Polizia metropolitana e che portò nell'estate di un anno fa al sequestro di oltre 5 mila articoli contraffatti.

