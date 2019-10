Stromboli, Legambiente spinge per la messa in sicurezza di Ginostra

"Legambiente è disponibile a partecipare alla messa in sicurezza e alla tutela dello storico borgo di Ginostra, patrimonio mondiale dell'Unesco, attraverso non solo di suggerimenti ma anche con la partecipazione attiva dei nostri volontari". Lo evidenziano in una nota, nella quale viene rimarcato come la piccola frazione sia soggetta a rischio vulcanico e idrogeologico, gli esponenti dell'associazione, Pippo Ruggeri e Gianluca Giuffrè.

Destinatari il presidente della Regione Nello Musumeci, Calogero Foti (della Protezione civile regionale), il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e il sindaco del Comune di Lipari, Marco Giorgianni.

