Da Licata a Taormina con una grave insufficienza respiratoria, bimba salvata in extremis

Una storia a lieto fine per una bambina di 2 anni proveniente da Licata, sottoposta a cure urgenti in questi giorni all'ospedale “San Vincenzo” di Taormina, presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo.

Come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, la piccola, in grave insufficienza respiratoria, è stata salvata dal Ccpm di Taormina in collaborazione con l'Ismett di Palermo che ha messo a disposizione una macchina Ecmo in grado di essere trasportata in elicottero.

Non appena arrivati a Licata, i cardiochirurghi di Taormina hanno impiantato un ecmo veno-arterioso. Le condizioni della bimba sono immediatamente migliorate. A quel punto la bambina è stata trasportata a Taormina in elicottero dove è giunta in condizioni stabili. Dopo quattro giorni di assistenza, il cuore della piccola ha già dato segni evidenti di recupero.

