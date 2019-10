Messina, senz'acqua tra via San Liberale e via XXIV Maggio per lavori alla rete idrica

Disservizi stamattina nella distribuzione idrica in centro città, a Messina. Per consentire una riparazione urgente, in prossimità dell'uscita carrabile del parcheggio Cavallotti, sono stati eseguiti i lavori di ripristino della condotta.

Il flusso, nel quadrilatero, di via San Liberale (zona Prefettura), Via Garibaldi, via Tommaso Cannizzaro, via XXIV Maggio, doveva rimanere sospeso dalle 5 alle 10 del mattino. Ma il protrarsi dei lavori ha fatto slittare sino alle 14,00 lo stop alla distribuzione con evidenti disagi per la popolazione che, per gran parte, era all'oscuro dell'interruzione.

