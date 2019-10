Medico disperso nei boschi dei Nebrodi, è corsa contro il tempo per le ricerche

Ancora senza esito, purtroppo, le ricerche del 74nne oculista messinese Francesco Faro, scomparso venerdì sera nei boschi tra Caronia e Capizzi, dove si era addentrato alla ricerca di funghi.

Anche ieri, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, la seconda giornata intera di perlustrazione palmo a palmo del territorio boschivo nel cuore dei Nebrodi non ha portato le notizie sperate, con familiari ed amici dello stimato medico che vedono ovviamente aumentare, col passare delle ore, tormento e preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Francesco Faro, medico in pensione, secondo quanto racconta qualche amico di famiglia è un esperto conoscitore della campagna.

