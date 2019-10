Messina, chiude lo svincolo di Giostra per chi proviene da Palermo

Da domani cambia la viabilità in tangenziale. In particolar modo chi viaggia da Palermo verso Messina, dovrà fare i conti con alcune novità legate agli sviluppi del cantiere relativo alla messa in sicurezza del viadotto Ritiro.

Il “work in progress” per il rifacimento di questo grande ponte della tangenziale, scrive la Gazzetta del Sud in edicola, porterà da domani alla chiusura dell'uscita autostradale di Giostra, per chi proviene da Villafranca, per un periodo di circa un mese.

Il primo svincolo utile per andare a Messina tornerà a essere quello di Boccetta. Questo sino al 19 novembre, poi invece, proprio l'uscita di Giostra, diverrà obbligatoria per tutti i mezzi, per raggiungere la città, bypassando lo stesso adiacente viadotto in via di smontaggio.

