Nuova aggressione nel carcere di Barcellona, la denuncia del sindacato di polizia penitenziaria

Ennesima aggressione ai danni di personale di Polizia Peniantenzia ed, in questo caso, anche nei confronti di un infermiere nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Un detenuto di nazionalità straniera che si era recato nella locale infermeria, improvvisamente e senza nessun apparente logico motivo, si è scagliato prima contro l'infermiere che stava somministrando la terapia e subito ha inveito contro il poliziotto presente, procurando ad entrambi delle contusioni per le quali sono stati costretti alle cure del sanitario di turno all'interno della struttura.

Per riportare alla calma l'agitato, si è reso necessario l'intervento di altre unità di Polizia. Il sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, nell'esprimere piena vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, ribadisce di non voler più tollerare quanto ormai, quasi sistematicamente, si verifica a danno del personale tutto all'interno del reparto in questione, che già in passato è stato oggetto di interventi da parte di questa Organizzazione Sindacale.

© Riproduzione riservata