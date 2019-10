Oculista disperso sui Nebrodi, continuano le ricerche: cresce l'angoscia dei familiari

Continuano senza sosta le ricerche del 74enne oculista messinese Francesco Faro, disperso da venerdì nella vasta area boschiva dei Nebrodi che si estende tra Caronia e Capizzi in cui si era inoltrato alla ricerca di funghi.

Con il passare dei giorni e delle ore cresce inevitabilmente il sentimento di angoscia di familiari ed amici per le sorti dell'uomo che dopo una prima telefonata fatta con il cellulare venerdì al 112 non è più riuscito a comunicare. Ieri il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha rassicurato la moglie del professionista sul fatto che gli sforzi per ritrovare il 74enne continueranno con il massimo coinvolgimento ed impegno di tutti.

© Riproduzione riservata