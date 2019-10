Cantieri di servizio a Messina, i colleghi dell'operaio morto: «Poteva accadere a noi»

Visi scuri e occhi bassi. Gli operatori dei cantieri di servizio hanno ripreso ieri mattina a lavorare, ma il loro volto fatica a nascondere un senso di tristezza misto all'angoscia dopo la morte del collega Giovanni Caponata, caduto da una scala mentre stava tinteggiando un muro della scuola Cannizzaro-Galatti. La frase che ripetono in molti è una soltanto: «Poteva succedere anche a me».

È così che la tragedia di uno, si fa tragedia di tutti. E anche per questo hanno deciso spontaneamente di avviare una colletta: «Stiamo raccogliendo 5 euro a testa, sappiamo che in questo momento nulla potrà dare conforto a una famiglia distrutta, ma in questo modo speriamo di aiutarli».

